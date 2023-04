Bazar Piotrków, tłumy klientów za zakupach w niedzielę 30.04.2023. Co można tutaj kupić? Jakie są ceny? ZDJĘCIA

Wielu klientów przyjeżdża na bazar po "chemię z Niemiec", można kupić też wiele słodyczy i innych artykułów spożywczych trudno dostępnych w polskich sklepach.

- "Chemia z Niemiec" nadal cieszy się popularnością naszych klientek, mówi Krzysztof Królak sprzedawca. Panie najczęściej kupują płyny do prania, żele i kapsułki. Proszki sprzedają się rzadziej. Klientki twierdzą, że kapsułki z płynem to prania produkowane na polski rynek czasem nie rozpuszczają się do końca w bębnie i na ubraniach pozostają resztki folii.