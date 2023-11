Bombki choinkowe i ozdoby świąteczne Szkło-Dekor z Piotrkowa są znane na całym świecie. Firma prowadzi także warsztaty. ZDJĘCIA, VIDEO

- Naszym głównym rynkiem zbytu w tym roku jest rynek amerykański i tam będzie dużo naszych ozdób, mówi Zbigniew Bartuzi, szef firmy Szkło-Dekor z Piotrkowa. Sprzedajemy nasze wyroby do takich krajów jak Nowa Zelandia i Australia, w Europie mamy odbiorców w Wielkiej Brytanii, Danii, Niemczech i Norwegii. Każdy rynek ma swoją specyfikę. Zupełnie inny towar sprzedajemy do Danii, inny do Niemiec. Amerykański klient też ma swój gust i tam głównie sprzedajemy ozdoby bogato dekorowane, przez co odpowiednio droższe.