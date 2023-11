Diamentowe i Złote Gody w gminie Sulejów. Wyjątkowe zdjęcia ślubne jubilatów ZDJĘCIA

Grażyna i Stanisław Krupowie, którzy pobrali się 29 grudnia 1973 r. w USC w Sulejowie,

Janina i Wojciech Barczykowie, którzy pobrali się 29 grudnia 1973 r. w USC w Sulejowie.

- Gdyby nie było tego trwałego związku, dzieci wychowywałyby się w zupełnie innych warunkach i myślę, że teraz to doceniają. Gdyby nie było rodziny, nikt by nie przekazał wnukom tych wartości, które tylko babcia i dziadek mogą przekazać, ponieważ tylko Wy macie tę wiedzę i to doświadczenie. Mieliście dużo szczęścia, że przez to życie przeszliście razem, ponieważ nie wszystkim się to udało. W tych trudnych czasach jesteście przykładem dla innych, którzy mogą się od Was uczyć poczucia odpowiedzialności za drugą osobę, co przekłada się na poczucie odpowiedzialności za dzieci, a następnie wnuki – powiedział Wojciech Ostrowski, burmistrz Sulejowa, pełniący również funkcję kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sulejowie.