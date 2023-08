Dożynki 2023 w gminie Grabica. Rolnicy dziękowali za miniony rok i plony ZDJĘCIA

Dożynki 2023 w gminie Grabica. Rolnicy dziękowali za plony

Dożynkowe obchody tradycyjnie rozpoczęła msza święta, a tuż po niej korowód pomaszerował na boisko sportowe przy szkole w Szydłowie. Gospodarzem tegorocznych dożynek było sołectwo Lutosławice Rządowe, skąd również pochodzą tegoroczni starosta i starościna dożynek - Elżbieta Janiczek i Krzysztof Góra. Święto zgromadziło tłumy mieszkańców gminy, a rolnicy dzielili się tym, co najlepsze, choć miniony rok nie był dla nich najłatwiejszy.

- To był trudny rok, choćby ze względu na warunki atmosferyczne - długa susza od maja praktycznie do żniw, kiedy potrzebowaliśmy tej wody, jej nie było - mówił podczas święta wójt gminy Grabica, Krzysztof Kuliński. - Najbardziej widać to w roślinach jarych, zasiewanych wiosną. Myślę, że plony sięgnęły 25 procent tego, co było w minionym roku. Bardzo słaby plon i nie napawa optymizmem rolników. Ale też dywersyfikujemy swoją działalność - prowadzimy też działalność pozarolniczą, dzięki czemu bezpieczeństwo żywnościowe jest zapewnione, a z drugiej strony bezpieczeństwo rodzin rolników w gminie Grabica także jest zapewnione - dodał i życzył rolnikom stabilizacji na rynku.