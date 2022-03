Druga zbiórka darów dla mieszkańców Ukrainy zorganizowana przez jednostkę "Strzelec" w Piotrkowie ZDJĘCIA

Druga zbiórka darów dla mieszkańców Ukrainy zorganizowana przez jednostkę "Strzelec" w Piotrkowie

Od godz. 9 do godz. 15 mieszkańcy Piotrkowa mogli wesprzeć zbiórkę i przynosić różnego rodzaju dary dla mieszkańców Ukrainy - począwszy od środków higieny, przez chemię gospodarczą, po długoterminową żywność. Jak powiedział nam drużynowy Michał Dybała, na miejsce zbiórki przyjechało kilkadziesiąt osób z darami, które teraz zostaną posegregowane i przekazane do siedziby głównej Związku Strzeleckiego "Strzelec" w Rzeszowie a stamtąd do potrzebujących mieszkańców Ukrainy.