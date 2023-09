Dwa śmiertelne wypadki w powiecie piotrkowskim. Zginęły cztery osoby, w tym kolejny rowerzysta

Do kolejnego tragicznego w skutkach wypadku doszło również w minioną sobotą około godziny 20 - na 339 km drogi A1 na wysokości miejscowości Sierosław. Początkowo mówiło się o zderzeniu dwóch auto osobowych, tymczasem policja informuje:

Do pierwszego wypadku doszło w sobotnie popołudnie, 16 września. Dyżurny piotrkowskiej jednostki otrzymał zgłoszenie, że na drodze wojewódzkiej numer 742 na wysokości miejscowości Stobnica doszło do potrącenia rowerzysty.

Dodaje, że w obu przypadkach policjanci na miejscu zdarzenia wykonali niezbędne czynności. Okoliczności tych wypadków są wyjaśniane pod nadzorem prokuratury. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie to już drugi wypadek z udziałem rowerzysty. Na początku września, również na DW nr 742, lecz koło Łęczna, zginął 48-letni mężczyzna potrącony przez samochód osobowy.

Piotrkowska policja apeluje o rozsądek na drodze i przypomina, że dozwolona przepisami prędkość nie zawsze jest prędkością bezpieczną. Dlatego zawsze należy dostosować ją do warunków drogowych oraz własnych umiejętności. Sam fakt posiadania uprawnień do kierowania pojazdami nie sprawi, że jesteśmy dobrymi kierowcami i że nic nas nie zaskoczy. Nadmierna prędkość, brawura, brak koncentracji za kierownicą może doprowadzić do tragedii.