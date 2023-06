Dzieje się w pierwszy weekend lipca w Piotrkowie i powiecie! Przegląd imprez na weekend 30 czerwca - 2 lipca

Imprezy, wydarzenia w weekend 30 czerwca - 2 lipca w Piotrkowie i powiecie piotrkowskim

Wystawy i film w piotrkowskiej Mediatece

"Bodo" - to tytuł kolejnego filmu, który w czwartek, 29 czerwca, będzie można obejrzeć w kinie studyjnym Piksel. Seans rozpocznie się o godz. 17.30. Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki (do odebrania w Informatorium Mediateki 800-lecia).

Z kolei koncert zespołu BODO odbędzie się w Mediatece w sobotę, 1 lipca o godz. 17. Zespół to projekt muzyków polskiej sceny alternatywnej (m.in. z formacji Pustki, Płyny, Babadag, Stardust Memories, Hanimal, Letters From Silence), grający nieoczywiste wersje piosenek z filmów XX-lecia międzywojennego. Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki (do odebrania w Informatorium Mediateki 800-lecia).

Od 1 lipca w bibliotece czynna będzie wystawa pn. „Polskie Symbole Narodowe”. Ekspozycja, składająca się z 12 plansz, opowiada o polskim godle, Mazurku Dąbrowskiego i narodowych barwach. Wystawa przygotowana została przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy, a będzie otwarta do 10 września.