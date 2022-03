Dzień bez plecaka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie ZDJĘCIA

"Dzień bez plecaka" to akcja, która wędruje po szkołach w całym kraju. W Piotrkowie z pudełkami a nawet taczkami zamiast plecaków do szkoły przyszli już uczniowie SP nr 2, SP nr 13, SP nr 16 czy Ekonomika. We wtorek, 22 marca, taki dzień odbył się też w I LO.