Dzień bez plecaka w SP nr 10 i SP nr 11 w Piotrkowie. Zabawę połączyli z dniem wagarowicza ZDJĘCIA

Dzień bez plecaka to, jak się okazuje dzień kreatywności i pomysłowości. W poniedziałek, 21 marca, bez tornistrów do szkoły przyszli uczniowie SP nr 10 i SP nr 11 w Piotrkowie. Podręczniki przynieśli w pudełkach, walizkach, koszach na śmieci i pranie, pudełkach po pieluchach czy skrzynkach na narzędzia. Jeden z uczniów do szkoły przyniósł... kuchenkę mikrofalową, inni książki nosili lub wozili w dziecięcych zabawkach.