Festiwal Fantazja w Piotrkowie 2022. Rozstrzygnięcie przeglądu twórczości przedszkolaków na scenie MOK, 5.04.2022 - ZDJĘCIA

Festiwal Twórczości Przedszkolaków „Fantazja” to wydarzenie artystyczne skierowane do najmłodszych milusińskich, którzy uczęszczają do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego.