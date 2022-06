Gruzin dachował w Wolborzu. Był pijany ZDJĘCIA Tyka

Golf dachował w pobliżu skrzyżowania z ul. Gadki w Wolborzu w nocy z 19 na 20 czerwca 2022 OSP Wolbórz Zobacz galerię (3 zdjęcia)

W nocy z niedzieli na poniedziałek ( z 19 na 20 czerwca), ok. godz. 3.15, w Wolborzu na drodze do Młoszowa w pobliżu skrzyżowania z ul. Gadki, doszło do dachowania samochodu osobowego. Jego kierowca, Gruzin, był pijany.