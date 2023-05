Komunie w Piotrkowie 2023: Pierwsza komunia w Kościele NMP Królowej Pokoju. ZDJĘCIA

Komunie w Piotrkowie 2023: Pierwsza komunia święta w Kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju przy ul. Belzackiej odbyła się w niedzielę, 14 maja. Przystąpiły do niej dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim. Zobaczcie jak pięknie wyglądała ta uroczystość na zdjęciach w naszej fotogalerii.

Pierwsza komunia święta w Kościele NMP Królowej Pokoju w Piotrkowie

W niedzielę, 14 maja, do pierwszej komunii świętej przystąpiło 44 dzieci z dwóch klas trzecich - IIIa i IIId Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim. W tym roku do przyjęcia sakramentu przygotowywała je Joanna Sokalska, katechetka w SP nr 12. Próby prowadzono przez trzy dni, a później dzieci przystąpiły do pierwszej spowiedzi. - Dzieci intensywnie przygotowywały się po lekcjach. Były troszeczkę z początku zestresowane, ale emocje już opadły. Myślę, że dziś wyszło to ładnie i dzieci zapamiętają ten dzień może na całe życie, a na wiele lat na pewno - mówi Joanna Sokalska.

14 maja do komunii przystąpiły również m. in. uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Piotrkowie. Sakrament w kościele farnym pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła przyjęło 52 dzieci.

Pierwsza Komunia Święta

Sakrament Pierwszej Komunii Świętej to okazja do pogłębienia więzi pomiędzy dzieckiem a Bogiem. Według nauki Kościoła jest to najważniejszy sakrament, jaki możemy przyjąć podczas całego swojego życia. Przyjmując komunię wierni Kościoła katolickiego dziękują Bogu osobiście za możliwość uczestniczenia we wspólnocie chrześcijańskiej. Symbolem eucharystycznym jest biała hostia, czyli ciało Pana Jezusa pod postacią chleba.

Dzieci do przyjęcia sakramentu są długo przygotowywane. To przygotowania szkolne i specjale spotkania w kościele, podczas których dzieci dowiadują się, że uroczystość I Komunii Świętej to nie tylko piękna oprawa podczas mszy w kościele i rodzinna uroczystość zwieńczona prezentami. Sakrament Komunii poprzedza też pierwsza w życiu spowiedź święta.

