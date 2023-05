Komunie w Piotrkowie 2023: Pierwsza komunia święta w kościele farnym św. Jakuba - ZDJĘCIA

Komunie w Piotrkowie 2023: Pierwsza komunia święta w kościele farnym św. Jakuba

- Dzieci są bardzo podekscytowane. W ostatnim czasie mieliśmy sporo prób i dzieci się trochę stresowały, szczególnie podczas pierwszej spowiedzi, jednak dziś już są bardzo pozytywnie nastawione - mówi Ewelina Pabich , katechetka w Szkole Podstawowej nr 10 w Piotrkowie. - Wiedzą, że to już ten najpiękniejszy dzień w ich życiu, więc myślę, że są bardziej wyciszone i z pełną nadzieją oczekują oczekują przyjęcia Pana Jezusa do swojego serca.

Ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Piotrkowie do pierwszej komunii w kościele pod wezwaniem św. Jakuba (fara) przystąpiło w niedzielę 52 dzieci. Pogoda była wymarzona, czy - jak mówią katecheci - wymodlona. W ostatnich tygodniach przygotowywały się do przyjęcia tego sakramentu, uczestnicząc w próbach. W sobotę były u pierwszej spowiedzi.

Pierwsza Komunia Święta

Sakrament Pierwszej Komunii Świętej to okazja do pogłębienia więzi pomiędzy dzieckiem a Bogiem. Według nauki Kościoła jest to najważniejszy sakrament, jaki możemy przyjąć podczas całego swojego życia. Przyjmując komunię wierni Kościoła katolickiego dziękują Bogu osobiście za możliwość uczestniczenia we wspólnocie chrześcijańskiej. Symbolem eucharystycznym jest biała hostia, czyli ciało Pana Jezusa pod postacią chleba.