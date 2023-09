Konfederacja w Piotrkowie złożyła listy wyborcze do rejestracji. Zobaczcie kto może zostać posłem z list Konfederacji w okręgu nr 10 ZDJĘCIA

- Chciałbym podziękować wszystkim politykom i działaczom, którzy podpisali się pod listą poparcia do rejestracji kandydatów Konfederacji, mówi Patryk Marjan, lider listy w okręgu nr 10. Wynik jest naprawdę imponujący. Chciałbym zaznaczyć, że jesteśmy pierwszym komitetem wyborczym, który zgłasza kandydatów do Sejmu i do Senatu w okręgu piotrkowskim.