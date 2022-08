Łąka kwietna przy Focus Mall w Piotrkowie ZDJĘCIA

Łąka kwietna przy Focus Mall w Piotrkowie

Łąka kwietna powstała na specjalnie przygotowanym terenie o powierzchni 500 m2. Poza widokiem, który cieszy oko żywymi, kolorowymi barwami kwiatów, łąka pełni ważną rolę w dbaniu o lokalne środowisko. Łąki kwietne to nowy trend w miastach, które troszczą się o zrównoważony rozwój miejskiego ekosystemu.

Łąka kwietna, która przy Focus Mall od strony ul. Zamenhofa w Piotrkowie zastąpiła dawny tradycyjny trawnik. Spełnia wiele ważnych funkcji, które mają znaczenie dla rozwoju bioróżnorodności w mieście. Łączy walory estetyczne i użytkowe. Oprócz pięknych kolorów i zapachów stanowi ważne miejsce, które daje pożywienie i schronienie dla pożytecznych owadów, takich jak pszczoły miodne oraz dzicy zapylacze – trzmiele, motyce, pszczoły samotnice i wiele innych gatunków, w tym także ptaków i małych ssaków. Nie wymaga też częstego koszenia, 1-2 razy w ciągu roku zupełnie wystarcza, przez co ogranicza hałas i emisje spalin do środowiska. Łąka to także oszczędność wody, nie trzeba jej podlewać, ze względu na to, że korzenie zastosowanych roślin sięgają nawet 25 razy głębiej niż trawa.