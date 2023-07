Męski różaniec publiczny w Piotrkowie. Mężczyźni już po raz 52. przeszli ulicami miasta modląć się i śpiewając ZDJĘCIA

- Po raz kolejny w naszym męskim różańcu wzięli udział ojcowie z synami, a także młodzi mężczyźni z Piotrkowa, mówi Maciej Hubka, jeden z organizatorów. To bardzo budujące i świadczy o tym, że ruch się rozwija. Widok mężczyzn modlących się na różańcu w miejscach publicznych nie powinien nikogo dziwić, bo to przecież normalna rzecz. Nic specjalnie wyjątkowego. Przecież to normalne, że mamy potrzeby duchowe, że modlitwa jest czymś naturalnym i codziennym, że chcemy się dobrami duchowymi dzielić z innymi. Cieszy nas też, że tak wiele osób na modlitwę się otwiera, bo przez to otwierają się też na Boga. Tradycyjne wartości, męska duchowość i tożsamość to fundament zmian na lepsze. Przecież jako mężowie, ojcowie, bracia jesteśmy odpowiedzialni - w tym również duchowo za najbliższych. Dla tego każdego miesiąca wspieramy się wzajemnie i dajemy świadectwo.