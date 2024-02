Mieszkańcy Piotrkowa i powiatu złożyli tysiące wniosków 800 plus. Ile wniosków wpłynęło do ZUS?

Wnioski o przyznanie świadczenia 800 plus na nowy okres rozliczeniowy można składać od 1 lutego. Mieszkańcy województwa łódzkiego złożyli już ponad 77,5 tys. wniosków. Ile wniosków złożyli piotrkowianie?

W Łódzkiem już 77,5 tys. złożonych wniosków o 800 plus na nowy okres rozliczeniowy Mieszkańcy województwa łódzkiego złożyli już ponad 77,5 tys. wniosków o świadczenie 800 plus na nowy okres rozliczeniowy. W ubiegłym roku w tym czasie wpłynęło prawie 60 tys. wniosków. Nabór wniosków rozpoczął się 1 lutego i potrwa jeszcze do końca czerwca. Warto jednak pospieszyć się i złożyć wniosek do końca kwietnia. Dzięki temu unikniemy przerwy w wypłacie świadczenia. W samym Piotrkowie mieszkańcy złożyli już 2597 wniosków, natomiast w powiecie piotrkowskim 2746 wniosków (dane z 15 lutego). Z kolei rzecznik ZUS Paweł Żebrowski poinformował, że w całej Polsce w ciągu blisko dwóch tygodni przyjęto ponad 1,5 mln wniosków na 2,4 mln dzieci. Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na każde dziecko do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Wynosi 800 zł miesięcznie, a w przypadku opieki naprzemiennej nad dzieckiem - 400 zł. Prawo do 800 plus ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

- Jeśli najpóźniej do końca kwietnia do ZUS-u w prawidłowy sposób wpłynie kompletny i poprawnie wypełniony wniosek, rodzic pierwszą wypłatę za nowy okres świadczeniowy otrzyma jeszcze w czerwcu - informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego. - Jeśli wniosek wpłynie w maju lub w czerwcu, ZUS odpowiednio wypłaci świadczenie do końca lipca lub do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca – dodaje rzeczniczka. Gdy wniosek zostanie złożony po 30 czerwca, to świadczenie ZUS wypłaci już tylko od miesiąca złożenia wniosku. Nie dotyczy to rodziców, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem.

Jak złożyć wniosek? Rodzice mają do wyboru kilka kanałów elektronicznych, za pomocą których mogą złożyć wniosek o 800 plus:

aplikację mobilną mZUS

PUE ZUS

portal Emp@tia

lub bankowość elektroniczną ZUS zachęca do składania wniosków o świadczenie 800 plus przez aplikację mobilną mZUS. Po zainstalowaniu jej na swoim smartfonie czy tablecie, złożenie wniosku potrwa zaledwie kilka minut. Tym bardziej, że można utworzyć nowy wniosek na podstawie poprzedniego, jeśli taki był składany - czy to przez aplikację, czy PUE ZUS. Większość danych uzupełni się automatycznie. Dzięki temu nie trzeba wpisywać ich ręcznie. Jeśli coś się zmieniło, zawsze można edytować wniosek przed wysłaniem. W aplikacji mobilnej mZUS można również złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy, czy żłobkowe. 800 plus dla obcokrajowców Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce obywatelom UE i cudzoziemcom, o ile mają legalny pobyt w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w naszym kraju na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wniosek o świadczenie powinni złożyć na specjalnie przygotowanym formularzu SW-U, który jest dostępny w języku ukraińskim. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

