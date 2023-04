Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania prezydenta Piotrkowa nie składają broni. Co dalej z referendum?

- Wierzymy w niezawisłość sądu i mamy nadzieję, że rozpatrzy tą skargę - mówiła podczas konferencji Agnieszka Chojnacka, pełnomocniczka komitetu referendalnego. - Mamy ogromną nadzieję, że to referendum się odbędzie. To nie koniec walki, a nawet jeśli sąd wyda negatywny dla nas wyrok, to postanowiliśmy, że będziemy kontynuować nasze działania i akcje w tym mieście, obnażać wszelkie potknięcia tej władzy, będziemy patrzeć im na ręce, będą czuć na sobie nasz oddech - zapowiadała. - Demokracja jest w nas, ludziach i od nas zależy, jaka będzie przyszłość tego miasta, ale i kraju.