Nowa Lewica w Piotrkowie: Wybrano zarząd - przewodniczącym Grzegorz Adamczyk

Przewodniczącym zarządu Nowej Lewicy w Piotrkowie i powiecie został Grzegorz Adamczyk, dotychczasowy przewodniczący piotrkowskiego SLD i były wicestarosta powiatu piotrkowskiego, a wiceprzewodniczącymi zarządu Dariusz Cecotka, radny Rady Miasta Piotrkowa i Oskar Kuliński, członek Zarządu Powiatu Piotrkowskiego i powiatowy radny. Adamczyk dotychczas był przewodniczącym SLD w Piotrkowie.

W wyborach zarządu Nowej Lewicy w Piotrkowie nie wziął udziału Artur Ostrowski, były poseł SLD, który 6 listopada ubiegłego roku został wiceprzewodniczącym władz Nowej Lewicy w województwie łódzkim i jest członkiem rady powiatowej NL. Ostrowski ponadto, póki co, nie potwierdza, by miał kandydować do Sejmu w wyborach 2023, choć typuje się, że pierwsza trójka Nowej Lewicy w okręgu piotrkowskim będzie się prezentować: jedynka - posłanka Anita Sowińska. nr 2 Artur Ostrowski, a nr 3 niezrzeszony obecnie bełchatowski radny Marcin Rzepecki.