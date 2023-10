Nowa pizzeria w Piotrkowie. Należy do popularnej polskiej sieciówki 105. Znajduje się we wschodniej części miasta. CENY, ZDJĘCIA, VIDEO

Nowa pizzeria w Piotrkowie

Nowa pizzeria w Piotrkowie powstała we wschodniej części miasta, przy ul. Broniewskiego. To dzielnica, w której oferta gastronomiczna jest bardzo uboga i dotychczas prawdziwej pizzerii w niej nie było. Pizzeria 105 należy do ogólnopolskiej sieci nawiązującej nazwą do popularnej kiedyś na polskich drogach Syreny 105. Dawna królowa polskich szos jest znakiem rozpoznawczym marki 105. Sieciówka ma ponad 80 lokali w Polsce m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni i Łodzi. Pizzeria 105 przy ul. Broniewskiego jest drugim lokalem tej sieci w Piotrkowie.

