Orszak Trzech Króli 2023 w Piotrkowie przeszedł od zamku do kościoła farnego ZDJĘCIA

Orszak Trzech Króli 2023 w Piotrkowie przeszedł od zamku do kościoła farnego

Orszak Trzech Króli 2023 przeszedł ulicami Piotrkowa po dwóch latach przerwy spowodowanych pandemią.

Przemarsz rozpoczął się przed Zamkiem Królewskim w Piotrkowie, z którego okien przemawiali do zgromadzonych prezydent miasta Krzysztof Chojniak oraz ks. Grzegorz Gogol dziekan dekanatu piotrkowskiego.

Orszak prowadzili jadący na koniach królowie Kacper, Melchior i Baltazar. Zgromadzeni przeszli ul. Zamkową do Rynku Trybunalskiego. Tutaj rozegrano scenkę, w której królowie przybywają do Heroda obwieścić mu o radosnych narodzinach Mesjasza i zapytać o drogę, aby złożyć pokłon dzieciątku. W rolę Heroda wcielił się Bogdan Sakowski. Później Kacper, Melchior i Baltazar wraz z barwnym orszakiem ruszyli w kierunku Bazyliki Mniejszej pw. św. Jakuba Apostoła. W szopce na kościelnym dziedzińcu trzej królowie złożyli pokłon Jezusowi i ofiarowali mu mirrę, kadzidło oraz złoto.