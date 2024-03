Peregrynacja relikwii Błogosławionej Rodziny Ulmów w parafii św. Jakuba w Piotrkowie. Mszę świętą odprawił ks. biskup Marek Marczak. ZDJĘCIA

-Relikwie przyjechały do naszej parafii z Tomaszowa. Zostały uroczyście z procesją wniesione do Bazyliki Mniejszej pw. św. Jakuba Apostoła i postawione na ołtarzu, mówi ks. dziekan Grzegorz Gogol. Wystawiliśmy także przy prezbiterium obraz przedstawiający Błogosławioną Rodzinę Ulmów. Po mszy świętej była adoracja relikwii i droga krzyżowa. To dla nas duży zaszczyt, że w relikwie gościły w naszej parafii. Na uroczystości modlili się wierni z Piotrkowa i okolic.