Oto projekty w Budżecie Obywatelskim 2023 w Piotrkowie. Kiedy ruszy głosowanie?

Piotrkowianie swoje projekty do Budżetu Obywatelskiego 2023 składali wiosną. Łącznie do piotrkowskiego magistratu wpłynęło 18 propozycji. Kolejnym etapem była weryfikacja projektów przez zespół opiniujący i przedstawienie propozycji do ostatecznej akceptacji przez prezydenta Krzysztofa Chojniaka.

- Na początku tygodnia zespół opiniujący miał ostatnie posiedzenie, podczas którego dokonaliśmy finalnej weryfikacji zgłoszonych propozycji, poddaliśmy je pod głosowanie. Ostatecznie przedstawiliśmy prezydentowi do zatwierdzenia 15 projektów. Propozycje zostały przyjęte – relacjonuje Katarzyna Szokalska, członek zespołu opiniującego.

Wybrano dwa projekty ogólnomiejskie, dwa rejonowe, dwa ROD i dziewięć oświatowych, z czego cztery dotyczące szkół oraz pięć dotyczących przedszkoli. Oto lista propozycji projektów, na które będą mogli głosować piotrkowianie:

OGÓLNOMIEJSKIE

- Czytanie na ekranie - TO LUBIĘ!

- Zagospodarowanie zbiornika Bugaj - pomosty dla wędkarzy wraz z małą przystanią do wodowania łódek