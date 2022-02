Paradoks Piotrkowa: Buduje się pięć razy więcej mieszkań, a liczba mieszkańców dramatycznie spada - ZDJĘCIA

- Problem wyludniania miast powszechnie dotyka wielu miast powiatowych i pewnie Piotrków nie jest wyjątkiem. Natomiast analizując podobne miasta w regionie, jest w istocie dużo inwestycji, zarówno naszych piotrkowskich deweloperów, jak i prywatnych inwestorów, którzy swoje nadwyżki finansowe inwestują w bezpieczny sposób - tłumaczy ten swoisty fenomen Jarosław Górny, właściciel biura nieruchomości w Piotrkowie. - W porównaniu do takich miast jak Bełchatów, Radomsko czy Sieradz, Piotrków jest w mojej opinii liderem pod kątem inwestycji stricte mieszkaniowych. Wiele mieszkań jest nabywanych przez indywidualnych inwestorów z przeznaczeniem na wynajem. Pojawią się również kupujący z innych, często dużo większych miast. I ma to uzasadnienie, gdyż rynek najmu w Piotrkowie kwitnie i mieszkań do wynajęcia przybywa, ale są sukcesywnie wynajmowane przez najemców. Poważną ich grupą, ale i co raz częściej kupujących są Ukraińcy - zauważa.