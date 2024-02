Podsumowanie kadencji samorządu, prezentacja osiągnięć miast, gmin i powiatów. Najdłuższa kadencja, największe wyzwania, najtrudniejszy czas

Największe inwestycje samorządowe to poprawa infrastruktury drogowej. Na zdjęciu oddana do dyspozycji pod koniec 2022 roku obwodnica Pragi wybudowana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 703 w powiecie poddębickim

Kiedy ostatni raz szliśmy do wyborów samorządowych - a odbywały się one 24 października 2018 roku - nikt nie mógł nawet przypuszczać, że wybieranym wówczas przez nas samorządowcom - radnym, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast przyjdzie sprawować urzędy w wyjątkowo trudnym czasie.

Podsumowanie kadencji samorządu, prezentacja osiągnięć miast, gmin i powiatów- POLECAMY LEKTURĘ WYDANIA: "> Pandemia i uchodźcy

Owszem, rok 2018 był okazją do obchodzenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów, ale już wiosną 2020 roku samorządy musiały zmierzyć się z pandemią koronawirusa. Oznaczało to diametralną zmianę funkcjonowania urzędów wszystkich szczebli, jednak największa odpowiedzialność spadła na ten poziom, który jest najbliższy mieszkańcom - gminy. Pandemia COVID-19 była wstrząsem, który wprowadził głębokie zmiany do naszego codziennego życia - objęły one sfery od obowiązującego prawa, do spraw tak przyziemnych, jak robienie zakupów, a efekty tych zmian odczuwamy do dziś. Gdy wydawało się, że pandemia wygasa, agresja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku rozpoczęła kolejny kryzys, tym razem uchodźczy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji szacuje, że od 24 lutego 2022 roku granicę ukraińsko-polską przekroczyło prawie 12,5 miliona obywateli Ukrainy. Z Polski wyjechało ponad 10,5 miliona osób. Szacuje się, że na terenie naszego kraju aktualnie przebywa ponad 1 milion obywateli Ukrainy . Te następujące po sobie kryzysy szczególnie odbiły się w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Wiele zmian było negatywnych - część inwestycji planowane na lata 2020 - 2023 musiało zostać realizowanych w zmniejszonym zakresie lub zawieszonych - ze względu na zmniejszone dochody samorządów. Jednak niewątpliwie pozytywną zmianą jest wymuszona pandemią postępująca cyfryzacja urzędów i możliwość załatwiania coraz większej liczby spraw za pośrednictwem internetu.

Wydłużona kadencja

Od początku II RP kadencje samorządów trwały cztery lata, jednak od 2018 roku wprowadzono zasadę, że kadencja organów samorządu terytorialnego trwa 5 lat licząc od dnia wyboru. Dodatkowo ograniczono liczbę kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do dwóch - ale licząc właśnie od 2018 roku. Jednak do wyborów samorządowych nie poszliśmy po 5 latach, czyli jesienią 2023 roku, a pójdziemy dopiero 7 kwietnia 2024 roku. Jest to spowodowane tym, że politycy uznali, że jesienne wybory samorządowe zbiegłyby się z wyborami do parlamentu i należy je rozdzielić, w związku z czym zdecydowano o wydłużeniu kadencji samorządów o pół roku - do 30 kwietnia 2024 r. A to oznacza, że obecne władze samorządowe w tej kadencji rządzą ponad 2000 dni.

Rankingi

Jak te 2000 dni wykorzystali - oczywiście dla dobra mieszkańców - radni, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci? I czy zasługują na to, by ich wybrać na kolejna kadencję? Na te pytania każdy z mieszkańców powinien odpowiedzieć sobie sam. Podpowiedzią mogą być różnego rodzaju rankingi. Jednym z nich jest np. ostatni Ranking Gmin Województwa Łódzkiego 2023 organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. W kategorii gmin wiejskich pierwsze miejsce zajęła Gmina Kleszczów, w kategorii gmin miejsko-wiejskich zwyciężyła Gmina Rzgów, a w kategorii gmin miejskich Rawa Mazowiecka. Przyznano także nagrodę specjalną za największy awans w rankingu - tytuł Lokomotywy Rozwoju otrzymała Gmina Biała Rawska.

Wyróżniono także liderów powiatowych:

- Lider powiatu bełchatowskiego Gmina Kleszczów

- Lider powiatu kutnowskiego Miasto Kutno

- Lider powiatu łaskiego Gmina Wodzierady

- Lider powiatu łódzkiego wschodniego Gmina Nowosolna

- Lider powiatu brzezińskiego Miasto Brzeziny

- Lider powiatu łęczyckiego Gmina Łęczyca

- Lider powiatu łowickiego Miasto Łowicz

Lider powiatu opoczyńskiego Gmina Paradyż

- Lider powiatu pabianickiego Gmina Ksawerów

- Lider powiatu pajęczańskiego Gmina Sulmierzyce

- Lider powiatu piotrkowskiego Gmina Wolbórz

- Lider powiatu poddębickiego Gmina Uniejów

- Lider powiatu radomszczańskiego Gmina Kamieńsk

- Lider powiatu rawskiego Miasto Rawa Mazowiecka

- Lider powiatu sieradzkiego Miasto Sieradz

- Lider powiatu skierniewickiego Gmina Lipce Reymontowskie

- Lider powiatu tomaszowskiego Gmina Tomaszów Mazowiecki

- Lider powiatu wieluńskiego Gmina Osjaków

- Lider powiatu wieruszowskiego Gmina Wieruszów

- Lider powiatu zduńskowolskiego Gmina Zduńska Wola

- Lider powiatu zgierskiego Gmina Stryków

W ramach Rankingu ocenie na podstawie specjalnej metodologii poddawane są wszystkie gminy województwa z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Unijne fundusze

W nowej unijnej perspektywie finansowej Polska będzie największym beneficjentem polityki spójności spośród wszystkich państw UE. Dla naszego kraju przewidzianych jest 76 mld euro, czyli prawie 350 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na ochronę zdrowia, infrastrukturę, poprawę klimatu czy zwiększenie konkurencyjności naszej gospodarki.

Z nowego rozdania do Łódzkiego trafi rekordowa kwota 2 mld 745 mln unijnych euro. To o pół miliarda euro więcej niż w poprzednim okresie programowania. 1,7 mld euro będzie przeznaczone na tzw. działania twarde, czyli inwestycje w transport, infrastrukturę zdrowotną i kulturalną, a także na wsparcie dla przedsiębiorców. 658 mln euro - to pieniądze na tzw. działania miękkie, czyli wsparcie społeczne, szkolenia dla pracowników i przekwalifikowanie, a także stypendia dla studentów. Kwota 369,5 mln euro będzie przeznaczona na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

- Chcemy zapewnić mieszkańcom naszego regionu bezpieczeństwo, miejsca pracy, korzystne połączenia komunikacyjne. 2 mld 745 mln euro to dla nas wielka szansa i możliwość działania - mówi marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Skok cywilizacyjny dzięki samorządom

W wywiadzie udzielonym z okazji 30. rocznicy wyborów samorządowych dla Polskiej Agencji Prasowej, prezydent RP Andrzej Duda powiedział: - Przywrócenie samorządu terytorialnego to jedno z największych osiągnięć naszego państwa w ostatnich 30 latach. Polacy aktywnie angażowali się i angażują w sprawy swoich małych ojczyzn. Tysiące ludzi pełniło funkcję radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Starostów w powiatach i marszałków województw. Nie można też zapominać o sołtysach, których mamy w Polsce ponad 40 tys., a także pracownikach instytucji samorządowych. Razem daje nam to setki tysięcy osób zaangażowanych w pracę na rzecz swoich społeczności. To dzięki ich zaangażowaniu Polska lokalna wypiękniała, przeprowadzono niezwykle ważne inwestycje, skutecznie wykorzystaliśmy środki unijne. Nie byłoby tak ogromnego skoku cywilizacyjnego, jaki jest udziałem Polaków w ostatnich latach, gdyby nie aktywna, przedsiębiorcza, pełna pomysłów samorządność. Zasługuje na uznanie, jak wspaniale polscy samorządowcy potrafili zagospodarować szanse związane z członkostwem naszego kraju w Unii Europejskiej.

Wideo Strefa Biznesu: „Wojna cenowa” sklepów. Ile sklepy na tym zarabiają?