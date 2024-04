Podsumowanie kampanii wyborczej kandydatów Polska 2050 Szymona Hołowni w Piotrkowie Tryb. ZDJĘCIA

- W Piotrkowie kandydaci rekomendowani przez Polskę 2050 startują w Komitecie Wyborczym Wyborców Agnieszki Chojnackiej Łączy nas Piotrków i ten komitet budują tutaj w mieście. Natomiast do rady powiatu i do sejmiku wojewódzkiego kandydaci Polski 2050 startują w ramach Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL - mówiła wiceministra Katarzyna Nowakowska. - Niezależnie od tego, z jakich struktur startują, naszych kandydatów reprezentuje przede wszystkim wysoki poziom merytoryki, eksperckość i zrozumienie tego, że najważniejszy w najbliższym czasie jest dialog z mieszkańcami - dodała.

Nawiązała także do funduszy europejskich z KPO, czyli z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla samorządów.

- Potrzebujemy w samorządach ludzi, którzy będą potrafili je pozyskiwać, a nie będą spotykać się z jednym czy drugim przedstawicielem rządu i próbowali robić to na okrętkę. Eksperckość w urzędzie miasta, eksperckość prezydenta, eksperckość w sejmiku wojewódzkim, który mam nadzieję, będzie odzyskany z rąk poprzedniej władzy, będą gwarantowały, że te miliardy złotych do regionu i Piotrkowa popłyną - mówiła Katarzyna Nowakowska.

Kandydaci do Rady Miasta, Rady Powiatu i do Sejmiku Województwa Łódzkiego nie tylko zachęcali do pójścia na wybory, ale podsumowali też intensywny czas spotkań z mieszkańcami. Mówili także m.in. o rozwoju służby zdrowia dla każdego mieszkańca miasta i gminy, rozwoju turystyki, transportu czy organizacji imprez.