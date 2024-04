Poseł Przemysław Czarnek odwiedził Piotrków. Namawiał do głosowania na polityków PiS ZDJĘCIA

Poseł Przemysław Czarnek odwiedził Piotrków. Namawiał do głosowania na polityków PiS

Sympatycy i lokalni politycy Prawa i Sprawiedliwości wzięli udział w spotkaniu z posłem Przemysławem Czarnkiem, które w czwartkowe popołudnie (4 kwietnia) odbyło się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Były minister edukacji i nauki przyjechał do Piotrkowa, by zachęcać do głosowania na kandydatów z ramienia partii do Rady Miasta i Sejmiku Województwa Łódzkiego. Ale przy tej okazji podsumowywał też minione lata rządów PiS, nie oszczędzał też w słowach obecnie rządzących.

Udzielał także poparcia Łukaszowi Janikowi, który kandyduje na urząd prezydenta Piotrkowa i Beacie Dróżdż, która ponownie ubiega się o miejsce w łódzkim sejmiku.