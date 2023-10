Potańcówka wiejska w Proszeniu. Imprezę "Proszenie do tańca" promującą tradycję ludową zorganizował Łódzki Dom Kultury. Zobaczcie ZDJĘCIA

- W Proszeniu odbyła się fantastyczna przygoda z muzyką ludową, mówi Andrzej Białkowski z Łódzkiego Domu Kultury. "Proszenie do tańca" to jedna z wielu potańcówek dotowanych przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Dzięki takim imprezom można odtwarzać tradycje organizowania potańcówek w małych miejscowościach. Jest to doskonała możliwość do społecznej integracji. Udało nam się zaprosić na imprezę jedne z najlepszych kapel w regionie.