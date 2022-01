Powiatowe Centrum Przesiadkowe: starostwo ogłosiło przetarg na wykonawcę WIZUALIZACJE

Przetarg został ogłoszony w grudniu - wykonawcy na składanie ofert mają czas do 18 stycznia.

Cała inwestycja, w ramach której na terenie dawnego dworca PKS ma powstać Powiatowe Centrum Przesiadkowe, podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy to przebudowa placu dworca, budowa wiat przystankowych, systemu informacji pasażerskiej, a drugi to gruntowny remont budynku po dawnej poczekalni i kasach. To jednak plany na przyszły rok - w tym ma zostać zrealizowany pierwszy etap, rok temu zapowiadany jako inwestycja roku 2021...