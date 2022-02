Prof. Prochwicz o powodzie odwołania go z funkcji, zamieszaniu z napisem na sercu przed UJK i usamodzielnieniu uczelni w Piotrkowie

Przed gmachem Filii UJK w Piotrkowie oddawał pan do użytku pojemnik na nakrętki z tabliczką, na której widniało nazwisko radnego PiS, a kilka dni później niespodziewanie rektor odwołał pana z funkcji. Jaki był oficjalny powód odwołania?

- To się zbiegło w czasie, ale tabliczka nie była powodem odwołania. Przyczyną była zupełnie inna kwestia, która ujrzała światło dzienne w trakcie rozmowy z rektorem 31 stycznia b. r. Rektor poinformował mnie wtedy, że zostaję odwołany z powodu - tu cytuję - „braku zaplecza politycznego, niezbędnego do przekształcenia filii w samodzielną uczelnię - Akademię Piotrkowską”. Jednocześnie podziękował mi za dotychczasową, 5-miesięczną pracę na funkcji pełnomocnika, która przyczyniła się do złagodzenia napięć wewnątrz filii, uwzględnienia w działaniach np. rzędu marszałkowskiego. Na marginesie, sądzę, że nowy pełnomocnik wiedział o powodach odwołania.