Protest mieszkańców gminy Gorzkowice. Nie chcą pod oknami instalacji fotowoltaicznej VIDEO, ZDJĘCIA

Inwestor przedstawił możliwości prawne rozwiązania tego konfliktu, ale zapowiedział też, że nie zamierza rezygnować z tej inwestycji. Przyznał także, że istnieje możliwość rezygnacji z części terenów przeznaczonych na budowę tej instalacji.

- Tego typu spotkania generują dużo emocji - mówił nam po spotkaniu Jakub Zarazik, prezes XOOG Klastry Energii P.S.A. - Ideą było to, by pokazać, że pod drugiej stronie stoi fizyczny człowiek, ludzie, z którymi można się dogadać. Jesteśmy otwarci na rozmowę. Potrzeba tylko odrobinę dobrej woli, jeśli jej nie będzie - to będzie "zero", albo "jeden". Albo nasz sukces w cudzysłowie, albo porażka, albo odwrotnie. Uważam, że jest to rozwiązanie tragiczne - zajmuje czas, zapycha sądy i generuje koszty po wszystkich stronach. I na koniec zawsze jest ktoś niezadowolony - dodał.