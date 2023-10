Protest mieszkańców ulicy Moryca w Piotrkowie. Spotkali się z radnymi, domagają się remontu ulicy zamkniętej od maja 2022 roku FOTO, VIDEO

Na proteście mieszkańców ulicy Moryca byli piotrkowscy radni zaangażowani w problem braku remontu u zamknięcia ulicy.

- Jeżeli chodzi o ulicę Moryca, to złożyłem już około 10 interpelacji, mówi Łukasz Janik piotrkowski radny. Dotyczyły one zarówno wyremontowania ulicy jak i przejazdu tirów skracających sobie drogę do DK 91. Zdaniem urzędu miasta ulica została wyremontowana, choć zalepiono jedyni dziury i wylano kawałek nowego asfaltu na odcinku 50 metrów. Żeby rozwiązać ten problem należy wylać zupełnie nowy asfalt na całej długości ulicy.