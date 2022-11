Remont SP nr 12 w Piotrkowie. Uczniowie rozpoczęli naukę w tymczasowych siedzibach, w tym w budynku UJK, 21.11.2022 - ZDJĘCIA

- To było duże przedsięwzięcie logistyczne i organizacyjne - przyznaje Łukasz Jakubowski, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Piotrkowie. - Na razie, jeśli chodzi o UJK, nie było większych problemów. To znaczy uczniowie na początku są lekko skołowani, bo nie wiedzą jeszcze, do których sal lekcyjnych mają się udać, natomiast są też podekscytowani, bo to zupełnie nowe miejsce, nowe sale, nowa przestrzeń. Myślę, że z każdym dniem będą przywykać do tego miejsca i będzie tylko lepiej. Co do innych szkół, dostałem sygnały od nauczycieli, że na razie organizacyjnie wygląda to dobrze, choć podejrzewam, że z każdym dniem będzie jeszcze lepiej. Na razie musimy zobaczyć, czy to, co ustaliliśmy w teorii, jesteśmy w stanie w 100 procentach przełożyć na praktykę. W razie problemów będziemy weryfikować, zmieniać, to co zaplanowaliśmy.