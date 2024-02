Remont ul. Roosevelta w Piotrkowie. Prace na odcinku od ul. Wroniej do granic miasta zakończą się najpóżniej w maju. ZDJĘCIA, VIDEO

-Prace skupiają się obecnie bliżej granic miasta, gdzie połowa szerokości jezdni jest już wykonana, mówi Andrzej Cieślak, kierownik budowy. Na drugiej połowie trwa wymiana konstrukcji łącznie z przebudową skrzyżowania z ul. Graniczną. Pierwsze fizyczne prace odcinku ul. Roosevelta od ronda Żołnierzy Wyklętych do ul Towarowej planowane są na przełomie kwietnia i maja. Obejmą one w pierwszej kolejności remont odcinka od ronda do skrzyżowania z ul. Próchnika. W tym obszarze do wykonania jest dużo prac związanych z instalacjami podziemnymi.