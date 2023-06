Sesja absolutoryjna w Piotrkowie. Dzień przed odbyła się konferencja przy zalewanym "Ryneczku"

- Przypomnę, że po ulewie przez całą noc stała tutaj woda, wszystkie sklepy przy Ryneczku zostały zalane - wyliczał radny Łukasz Janik. - Powodem tego jest to, że kanalizacja deszczowa za 15 mln zł, sfinansowana z kredytu, została wykonana o zbyt małej średnicy. Również to, że ta kanalizacja nie jest czyszczona. Przez to, że tam zalega piach, przepustowość tych rur, które tam obecnie są - to jest około 20-30 proc. Przepustowość tego odpływu jest zbyt mała, aby odebrać tą ilość wody podczas ulewnych deszczy. Najważniejsze jest to, że pan prezydent postanowił podnieść czynsz za dzierżawę piotrkowskim wodociągom - dodał radny.