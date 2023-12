Zakończył się remont ul. Wojska Polskiego i budowa ronda. Pierwsi kierowcy dostali upominki ZDJĘCIA

- Wiele lat czekaliśmy na to, aby to co pod ziemią, czyli główna magistrala wodociągowa, ale i wszystko to, co jest po obu stronach przy ul. Wojska Polskiego, należało wymienić - była tu bardzo duża awaryjność. Pod uwagę były brane różne technologie, aż w końcu wybraliśmy taką, która wydawała nam się najbardziej optymalna, jeżeli chodzi o koszty - podkreślał Michał Rżanek, prezes Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja. - Znaczną część prac wykonała spółka. Właściwie tylko w przypadku przycisków i zgrzewania tych dużych średnic pomagała nam firma z Gliwic. Cieszymy się z nowej nawierzchni, ale najważniejsze jest to czego nie widać gołym okiem, a znajduje się pod powierzchnią ziemi - dodał prezes spółki.