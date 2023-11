Remont ul. Wojska Polskiego na finiszu. Otwarcie jeszcze w tym roku ZDJĘCIA, VIDEO

- Przystępujemy do realizacji takich zadań, tym bardziej jeśli możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych staramy się być na to przygotowani. Mimo że terminy, kiedy te środki są zwykle dostępne - do tej pory przynajmniej tak było - były dostępne w połowie lub drugiej połowie roku, to staramy się być przygotowani i przystępujemy do realizacji tych zadań - dodaje.