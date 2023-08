Remont ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie. Wkrótce rozpoczną się prace drogowe FILM, ZDJĘCIA

Na dniach rozpocznie się kolejny etap modernizacji odcinka ul. Wojska Polskiego od ul. Armii Krajowej do ul. Kostromskiej. Na finiszu są prace związane z modernizacją instalacji wodnej. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych, które już czeka na udostępnienie placu budowy przez piotrkowskie wodociągi, będzie miało sześć miesięcy na wykonanie kompleksowego remontu tego odcinka drogi.

Zakres prac drogowych jest bardzo duży - przebudowany będzie odcinek ul. Wojska Polskiego na odcinku od Armii Krajowej do Kostromskiej. Powstaną m.in. nowa kanalizacja deszczowa, nowe chodniki i ścieżka rowerowa.

- Utrudnienia będą spore, a cały zakres robót został podzielony na etapy. Przejście do kolejnego etapu jest warunkiem przywrócenia ruchu na poprzednim odcinku - informuje Ryszard Żak, kierownik działu utrzymania obiektowych drogowych i inżynierii ruchu w ZDiUM w Piotrkowie. - Jeden etap to budowa skrzyżowania i oddzielnie przebudowa samej jezdni na odcinku od Kostromskiej do ul. Wojska Polskiego.