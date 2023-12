Nowe kamery ITD strzegą bezpieczeństwa na skrzyżowaniach w Piotrkowie VIDEO, ZDJĘCIA

Już dwa skrzyżowania w Piotrkowie objęto systemem RedLight, który rejestruje kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle. Nadzór nad nimi sprawuje Główna Inspekcja Transportu Drogowego.

Aktualnie trwa rozbudowa systemu fotoradarowego. Nowe kamery już rejestrują ruch na skrzyżowaniu Al. Concordii i Sikorskiego, gdzie dochodziło do wielu wypadków. Niebawem system zacznie też w pełni działać na skrzyżowaniu Al. Armii Krajowej z Al. Sikorskiego i tym samym zostanie włączony do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. I na tym skrzyżowaniu pojawiło się już kilkanaście charakterystycznych, żółtych kamer.

- System działa na zasadzie wideodetekcji. To kilkadziesiąt kamer monitorujących skrzyżowanie, część z nich skierowana jest na sygnalizator. One obserwują sygnał, który jest nadawany i kiedy jest czerwony, zapisywana jest pewna sekwencja obrazów. Kiedy pojazd narusza wirtualną linię detekcji, czyli wjeżdża na czerwonym świetle, taki obraz jest zapisywany i całość materiału dowodowego trafia do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem - wyjaśnia Wojciech Król, naczelnik wydziału komunikacji Głównej Inspekcji Transportu Drogowego.