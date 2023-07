Coraz więcej utrudnień na ul. Wojska Polskiego. Niektórzy kierowcy narzekają na brak oznakowania ZDJĘCIA

Roboty podzielone są na dwa etapy. Jeszcze w ubiegłym tygodniu trwała wymiana magistrali wodociągowej w ulicy, którą prowadzi miejska spółka Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja.

- Aktualnie prowadzone prace związane są z mediami - przede wszystkim z budową magistrali wodociągowej. Po ich zakończeniu zajmiemy się nawierzchnią jezdni, chodnikami i ścieżką rowerową - informują pracownicy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Na razie nie było konieczności, by zamknąć ulicę dla ruchu. Prace odbywają się przy utrzymaniu ruchu. Drugi etap modernizacji tego odcinka drogi to przebudowa fragmentu drogi od Kostromskiej do Armii Krajowej. Zakres inwestycji obejmie wymianę nawierzchni jezdni, budowę nowych chodników ze ścieżką rowerową (po północnej stronie) oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Kostromską.