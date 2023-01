Studniówka ZSP nr 6 (odzieżówka) w Piotrkowie rozpoczęła tegoroczny sezon 7.01.2023 ZDJĘCIA

Studniówka ZSP nr 6 (odzieżówka) w Piotrkowie 7.01.2023

Maturzyści z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 (odzieżówka) i zaproszenie goście bawili się na studniówce w sali bankietowej Arresto, mieszczącej się na terenie dawnego aresztu przy ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie.

Studniówka ZSP nr 6 rozpoczęła tegoroczny sezon studniówkowy w Piotrkowie. Na imprezie bawiło się prawie 80 osób: maturzyści i zaproszeni goście.

Na studniówce z powodów losowych nie mogła pojawić się dyrektor szkoły Małgorzata Liczuk. Pzygotowała dla uczniów list, który odczytały wychowawczynie klas maturalnych: Anna Rek, Beata Wąsala i Sylwia Skalik.

My także przez 4 lata przywiązujemy się swoich uczniów i wasza przyszłość leży nam na sercu. Dokładaliśmy wszelkich starań, by dobrze was przygotowań nie tylko do egzaminów, ale także do dorosłego życia, odpowiedzialnego życia, napisała do maturzystów Małgorzata Liczuk, dyrektor szkoły. Staraliśmy się towarzyszyć wam w tym dorastaniu, pokazywać właściwe kierunki, wpajać najważniejsze wartości. Biorąc przykład z życia naszej patronki królowej Jadwigi jak nie słowem, a czynem i prawdą miłować