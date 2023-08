Sulejowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę w tym roku wyruszy po raz 40. Zobaczcie wyjątkowe archiwalne zdjęcia pielgrzymów sprzed lat

Sulejowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy do Częstochowy we wtorek 22 sierpnia 2023. Pielgrzymka rozpocznie się uroczystą mszą świętą w kościele św. Floriana w Sulejowie. Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą 24 sierpnia idąc przez Rzejowice i Gidle. Zapisy na Sulejowską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę prowadzone są w każdą niedzielę po mszach świętych w parafii św. Floriana w Sulejowie.

Koszt uczestnictwa w jubileuszowej 40. Sulejowskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę wynosi 100 złotych dla osoby dorosłej i 70 złotych do matury włącznie. Dzieci do lat 7 zwolnione są z opłat za uczestnictwo w pielgrzymce. Organizatorzy podkreślają, że cena za udział w pielgrzymce nie wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku dzięki wsparciu lokalnych sponsorów.