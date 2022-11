"TAK dla in vitro" w Piotrkowie - ruszyła akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, 19.11.2022 - ZDJĘCIA

- To bardzo ważna akcja, dlatego że coraz więcej par mierzy się z problemem niepłodności i wiele osób chciałoby mieć dzieci, a - niestety - nie może. Dlatego procedura in vitro i jej finansowanie jest bardzo ważne - uważa Inez Zadumińska-Wiernicka. - Są osoby które, które mierzą się z różnymi chorobami, na przykład endometriozą i nawet jeżeli chcą zajść w ciążę naturalnie, jest to niemożliwe. Dlatego pomoc państwa jest dla nas bardzo ważna.