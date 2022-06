Tomasz Karolak na koncercie finałowym „Piotrkowska przygoda filmowa” zorganizowanym przez Piotrkowską Fundację Talentów. ZDJĘCIA

Tomasz Karolak na koncercie finałowym „Piotrkowska przygoda filmowa”

Koncert "Piotrkowska przygoda filmowa" odbył się na finał 10-miesięcy projektu "Aktywnie i sportowo w Piotrkowie na filmowo" realizowanego przez Piotrkowską Fundację Talentów i sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Idea projektu oparta była na autorskim pomyśle zespołu fundacji, żeby wesprzeć dzieci, które na co dzień borykają się z nieśmiałością, brakiem asertywności i wiarą we własne siły poprzez zajęcia sportowe, warsztaty taneczne, aktorskie, akrobatyczne, kulinarne i psychologiczne.

Zakończeniem projektu był koncert "Piotrkowska przygoda filmowa", który odbył się w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie.

- Wspólnie z Piotrkowską Fundacją Talentów chcieliśmy, aby na koncercie finałowym pojawiła się gwiazda związana filmowo z Piotrkowem. Pomyśleliśmy o Tomaszu Karolaku. Niedawno, bo w 2017 roku kręcił w Piotrkowie Listy do M. 3". Dał się wówczas poznać z jak najlepszej strony, mówi Agnieszka Szóstek, dziennikarka prowadząca koncert finałowy. Na koncercie Tomasz Karolak zawładnął sercami dzieciaków, chętnie pozował do zdjęć. Także same występy, co przyznał w kuluarach, zrobiły na nim wielkie wrażenie