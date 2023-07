W Piotrkowie upamiętniono 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Sprzątano i dekorowano groby powstańców na cmentarzu ZDJĘCIA

- Powstanie Warszawskie to symbol dla całej Polski, brali w nim udział także mieszkańcy Piotrkowa, mówi Antoni Macierewicz marszałek senior. Jesteśmy tutaj, żeby uczcić pamięć o tych piotrkowianach, którzy zginęli, żeby Polska odzyskała niepodległość. Pamięć o niepodległości jest dla Prawa i Sprawiedliwości najważniejsza. Cieszy to, że są z nami kilkuletnie dzieci ze swoimi rodzicami i dziadkami. To pokazuje jak bardzo ważna jest tradycja będąca fundamentem wychowania polskiej młodzieży.