Wandale niszczyli szyby w noc sylwestrową w Rynku Trybunalskim w Piotrkowie ZDJĘCIA

Wandale niszczyli szyby w noc sylwestrową w Rynku Trybunalskim w Piotrkowie

Ucierpiała m.in. kwiaciarnia Czarna Owca, Japońska Restauracja Kantō, restauracja Staromiejska, apteka Na Starówce, i zakład szewski Butszew. Część zniszczeń powstała w zasięgu działania kamer miejskiego monitoringu.

Po 4 rano dostałam sms od znajomego, że mamy wybitą szybę w restauracji, mówi Małgorzata Kowalczyk właścicielka Staromiejskej. Mąż przyjechał na miejsce, żeby zabezpieczyć lokal. Rozbita szyba umożliwiała wejście do wewnątrz w środku było dużo rozbitego szkła, do dzisiaj je sprzątaliśmy. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie było żadnej interwencji telefonicznej od służb odpowiadających za bezpieczeństwo, tym bardziej, że stało się to pod kamerą monitoringu miejskiego.