Wicemarszałek Zbigniew Ziemba apelował do mieszkańców o udział w wyborach 2023 ZDJĘCIA

Wybory parlamentarne 2023 w Piotrkowie i powiecie piotrkowskim

We wtorkowy poranek (10 października) Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa łódzkiego, zorganizował przed siedzibą Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie konferencję, podczas której zachęcał mieszkańców do udziału w zbliżających się wyborach.

- 15 października wszyscy Polacy będą mieli możliwość skorzystać z mechanizmu i dobrodziejstwa demokracji - przekonywał o tym, jak ważny jest udział w tegorocznych wyborach wicemarszałek Ziemba. - Dziś zachęcamy wszystkich, by skorzystać z demokracji, która jak wiemy jest systemem niedoskonałym, ale póki co najlepszym jaki stworzyła cywilizacja. Dlatego, 15 października, to nie tylko wybory parlamentarne, w których wybrani przedstawiciele narodu będą tworzyć w przyszłości rząd, ale też referendum, w którym też będziemy mogli głosować i odnieść się do istotnych rzeczy dla Polski. Zagłosujmy dla Polski, bo to ważne - dodał Zbigniew Ziemba.