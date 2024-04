Wybory samorządowe 2024 w Piotrkowie i powiecie. Tak głosują mieszkańcy ZDJĘCIA, FREKWENCJA

Wybory samorządowe 2024 w Piotrkowie i powiecie

Od kilku godzin piotrkowianie i mieszkańcy powiatu głosują w pierwszej turze wyborów samorządowych 2024. Wybierają prezydenta Piotrkowa, burmistrzów, wójtów, radnych miejskich, powiatowych do rad gmin oraz radnych do Sejmiku Województwa Łódzkiego. Prezydenta wybierzemy spośród pięciu kandydatów, a radnych miejskich spośród 155 kandydatów, którzy walczą o 23 mandaty. Wyborcy otrzymują w sumie trzy karty do głosowania - z nazwiskami kandydatów na prezydenta, do Rady Miasta i Sejmiku.

Jaka jest frekwencja w Piotrkowie Trybunalskim i gminach powiatu piotrkowskiego? PKW podała frekwencję do godziny 12. W Piotrkowie do południa zagłosowało blisko 17 proc. uprawnionych, czyli nieco ponad procent więcej niż w wyborach w 2018 roku. Najwyższe frekwencje w powiecie odnotowano w gminach Aleksandrów i Czarnocin (ponad 24 proc.) oraz Gorzkowice, Ręczno, Łęki Szlacheckie i Wolbórz. Czas na oddanie głosu mieszkańcy mają do godziny 21.