Wyjątkowy kalendarz kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich gminy Rozprza. Panie z KGW biorą udział w sesjach fotograficznych ZDJĘCIA, VIDEO

Sesje zdjęciowe do wyjątkowego kalendarza kobiet z KGW w gminie Rozprza odbywają się w studio Visage w Rozprzy. Przygotowaniem makijażu i fryzur do sesji zajmuje się zespół studia.

- Praca z kobietami to moja pasja, mówi Katarzyna Suchodolska-Kowalczyk, kosmetolog i autorka zdjęć do kalendarza. Na co dzień pracuję nad wizerunkiem kobiet. Bardzo się cieszę, że taka inicjatywa jak kalendarz z paniami KGW powstała. Każda z nas mierzy się codziennie z prozą życia i miło jest coś, co przyniesie uśmiech, radość i wyjątkową pamiątkę.