Za nami pierwszy Pumptrack Show, czyli ekstremalne zawody na torze przy ul. Ceramicznej w Piotrkowie ZDJĘCIA

Kilkudziesięciu zawodników wzięło udział w sobotnim Pumptrack Show, czyli zawodach dla fanów ekstremalnej jazdy na rowerze i hulajnodze. Zawody odbyły się na nowym torze, czyli pumptracku przy ul. Ceramicznej w Piotrkowie.

To sztuczny tor do jazdy rowerem, hulajnogą, na rolkach czy deskorolce, który powstał obok boiska sportowego. Chętnie korzystają z niego dzieci, ale pumptrack świetnie nadaje się także do doskonalenia techniki jazdy rowerem oraz do treningów kondycyjnych i ogólnorozwojowych.